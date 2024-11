SEGA confirme (enfin) qu'un nouveau Virtua Fighter est bien en développement SEGA confirme (enfin) qu'un nouveau Virtua Fighter est bien en développement

Plus proche du bruit de couloirs que de la réalité, le retour de Virtua Fighter est désormais pleinement acté par Justin Scarpone (SEGA Head of Global Transmedia Group) qui ne préfère pas en dire davantage si ce n'est rappeler que se préparent aussi les résurrections de Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage.



Le tout dans le cadre de la fameuse initiative « Super GAME » qui tend à transformer une partie des licences en GAAS (quand c'est possible du moins) et dont plusieurs infos avait justement été leakées pour ce Virtua Fighter :



- Axé sur le online et l'eSport

- Il y aura néanmoins quelques modes hors ligne dont un scénarisé

- Et bien évidement de la personnalisation à gogo

- Nouveaux personnages avec un style artistique plus « moderne »

- Le concept du reboot a changé à plusieurs reprises depuis 2021

- Tous les supports seront concernés, avec cross-play et netcode rollback

- La plupart des évolutions dont le matchmaking reprendront les choses mises en place par la concurrence dont Street Fighter et Tekken