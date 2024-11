Switch : Nintendo montre l'évolution des ventes de licences comme Xenoblade Chronicles, Pikmin et Metroid Switch : Nintendo montre l'évolution des ventes de licences comme Xenoblade Chronicles, Pikmin et Metroid

Comme pour devoir prouver quelques chose, les dernières notes du compte-rendu fiscal de Nintendo viennent montrer le poids pris par certaines franchises sur Switch en dehors des ténors Mario/Zelda.



Alors bien évidemment, c'est toujours plus facile de vendre des jeux sur l'une des consoles les plus écoulées de l'histoire, mais tout de même, en comparant avec les données recoupées 3DS/Wii U, plusieurs licences ont au minimum triplé (Kirby notamment) ou ont obtenu une toute autre aura.



Pikmin aura permis d'écouler 7,86 millions de jeux sur Switch (4 épisodes dont 1 inédit) contre 1,78 million sur l'ancienne génération (2 inédits). Metroid est lui passé de 980.000 unités (un seul jeu sur 3DS) à quasiment 5 millions (2 jeux dont un inédit) pendant que Xenoblade Chronicles s'est enfin envolé en passant d'1,4 million de ventes (2 jeux dont un inédit) a carrément 7,17 millions rien que sur Switch pour 3 jeux dont 2 inédits, sachant que Xeno X doit encore arriver en mars 2025.



Quelle que soit la pertinence du comparo, on peut au moins se dire qu'avec ça, l'avenir de chaque concerné est assuré sur la prochaine machine, dont Metroid Prime 4 qui doit encore néanmoins préciser son statut générationnel.