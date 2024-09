PlayStation valide la démocratisation de l'IA pour ses jeux, à l'inverse de Nintendo PlayStation valide la démocratisation de l'IA pour ses jeux, à l'inverse de Nintendo

Deux salles, deux ambiances. D'un côté, Sony balaye de quelconques politiques sur une avancée inéluctable : l'IA et le machine learning feront partie du futur dans le développement des jeux PlayStation Studios, et ce à la fois pour réduire le coût de développement de ses AAA (dont les marges sont encore jugées trop faibles) mais également le temps de chaque chantier (et là, tout le monde sera d'accord). Une « démocratisation » car quelques pas ont déjà été faits par le passé, notamment dans Marvel's Spider-Man 2 pour la synchronisation automatique des sous-titres en fonction du doublage.



De l'autre côté de la barrière, le « petit artisan du JV » (Nintendo) n'en est pas encore là : Shigeru Miyamoto lui-même a affirmé que l'entreprise ne s'intéressait pas à cette révolution technologique, et que de manière globale, Nintendo continuera sa philosophie de « l'autre direction », celle d'exploiter des choses déjà existantes pour produire des choses « qui lui sont propres ». Cela ne veut pas forcément dire jamais, juste que l'heure n'est pas encore venue pour la boîte dont on attend surtout le reveal de sa Next Gen.