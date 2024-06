Grâce aux teams Boston & Vancouver, Cyberpunk 2 sera un gage ''d'authenticité américaine'' Grâce aux teams Boston & Vancouver, Cyberpunk 2 sera un gage ''d'authenticité américaine''

Nous ne sommes pas prêts de voir la couleur de celui que l'on nommera pour l'heure Cyberpunk 2, mais CD Projekt RED souhaite juste faire une toute petite déclaration qui aura ou non son importance selon la sensibilité de chacun : cette suite se voudra plus « fidèle » à l'Amérique.



En effet, même s'il en garde les têtes pensantes, Cyberpunk 2 sera cette fois essentiellement développé du côté des branches américaines de CDPR (Boston et Vancouver), permettant selon le producteur exécutif Dan Hernberg d'éviter quelques couacs de Cyberpunk 2077 certes accessoires mais scandaleuses pour les perfectionnistes : les plaques d'égouts par exemple qui sont allemandes et non US, la couleur de certains panneaux, les bordures, ou encore les emplacements typiques des lampadaires, bouches d'incendie et poubelles, pas forcément identiques selon votre côté de l'océan.



« Cela ne rompt pas l'immersion, mais c'est cet ensemble de petites choses qui peuvent faire dire à certains ‘Eh bien, on voit que ça a été fait par des gens qui ne vivent pas ici.' »



Au rapport de fin avril, 56 personnes travaillaient sur Cyberpunk 2. Ils seront 80 d'ici la fin d'année et quoi qu'il arrive, la grande majorité de CDPR se dévoue sur le prochain The Witcher.