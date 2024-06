[RUMEUR] Midori : Final Fantasy IX Remake développé en interne, dans un état très avancé [RUMEUR] Midori : Final Fantasy IX Remake développé en interne, dans un état très avancé

Encore des informations venues de Midori, cette fois concernant Final Fantasy IX Remake qui serait bien une réalité et on n'avait que peu de doute à ce sujet vu les nombreux teasings plus ou moins officiels (seul le terme « remake » reste à préciser), mais des explications sont là : ici aussi, nous avons eu une longue attente, mais lié au fait que le développement a de base été lancé en externe avant que Square Enix, dans sa nouvelle politique et parce que apparemment non satisfait du résultat, ne fasse le choix de transférer la totalité du chantier vers ses équipes internes.



Le développement serait dans un « état très avancé » et si, selon Midori, Square Enix sera quoi qu'il arrive présent durant le Xbox Showcase (déjà apparemment avec Octopath Traveler II vu d'autres sources), elle ignore si le sujet sera abordé. Il sera dans tous les cas multi-supports.





Egalement :

- L'heure ne serait clairement pas encore à Kingdom Hearts IV, la licence devant néanmoins faire parler d'elle cette année avec de nouvelles informations autour de Missing Link (nouveau spin-off mobile) et une collaboration avec Fortnite, tout sauf étonnante vu la proximité renforcée entre le BR et Disney (et les rumeurs autour d'un film).