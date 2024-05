STEAM : une nouvelle audience japonaise qui a plus que doublée en 5 ans STEAM : une nouvelle audience japonaise qui a plus que doublée en 5 ans

Le salon (pro) Nordic Game a permis de voir Valve monter sur scène non pas par l'intermédiaire de Gabe Newell, cloîtré dans son grenier à se demander quel foutu chiffre suit le « 2 », mais avec Kassidy Gerber, l'un des pointures d'une société qui va très bien, avec un pic record cette année de 36,4 millions de connectés simultanément sur Steam (25 millions à l'époque de la pandémie, pour info), dont 10 millions in-game. Le reste, des gens qui téléchargent en fond, qui zieutent les promos, font des évaluations avec ou sans review-bombing, ou oublient que le store se lance à l'ouverture de Windows.



Mais ça reste un nouveau pic et quoi qu'il arrive une croissance continue de revenus (alors que des monstres commerciaux comme Fortnite et Roblox ne sont pas présents dessus), non chiffrés, car Valve donne des données quand il le souhaite. Le privilège d'une société absente des marchés boursiers voyez.



Mais on nous a néanmoins balancé une info très intéressante, celle concernant les parts d'audience en fonction des territoires. Car là il y a un truc à dire. On remarquera en premier point que les pays anglo-saxons (et ceux utilisant donc les textes en anglais) ne représentent plus que 35 % du marché de Steam, bientôt rattrapé par les chinois à 28 %. Plus surprenant, une hausse de 150 % sur 5 ans (depuis 2019) est actée pour de nombreux pays comme l'Inde, le Pakistan, Israël, le Mexique… et le Japon.



Car sachez-le, 2,14 % des utilisateurs de Steam utilisent aujourd'hui le japonais… contre 2,55 % pour le français. On sait que le marché PC est encore très minoritaire sur l'archipel, mais preuve que comme partout ailleurs, les choses évoluent doucement.