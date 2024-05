Sur un an passé, 81% des jeux vendus sur Switch étaient du first-party Sur un an passé, 81% des jeux vendus sur Switch étaient du first-party

Depuis la Nintendo 64, que des tiers supportent ou non les machines de Big N, la tradition ne bouge plus : on achète une console Nintendo essentiellement pour les jeux Nintendo, et le dernier rapport officiel des ventes softwares ne vient pas trahir l'adage avec un ratio de 81,2 % en faveur des jeux first-party pour l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars dernier.



Merci Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom qui ont réussi à pousser un peu plus ce bilan (79,1 % durant la précédente année fiscale), pour laisser les miettes aux indépendants et à de rares tiers vraiment bien adaptés au support, notamment le dernier Momotaro Densetsu au Japon de la part de Konami.