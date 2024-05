Le PDG de Level-5 veut apporter un peu de fesses et de sang dans son catalogue Le PDG de Level-5 veut apporter un peu de fesses et de sang dans son catalogue

Jusqu'à présent Level-5 s'est majoritairement consacré à des productions pour un large public pour ne pas dire parfois jeune, mais Akihiro Hino a des souhaits d'avenir, comme une sorte d'aveu effectivement inattendu de la part de cette boîte : « Si je devais dire les choses de manière un peu extrême, je dirais que je veux créer des jeux avec de l'érotisme, interdits aux mineurs et avec ce qu'il faut de violence. »



Des « pensées obscures » dans lesquelles souhaitent plonger le PDG de Inazuma Eleven, Layton et Yo-Kai Watch, et même qu'il compte mettre ses objectifs à exécution du moins sous une condition : que le studio se remette d'abord pleinement sur les rails après plusieurs années sombres et encore récemment plusieurs reports.



Rappelons que le studio vient tout juste de sortir en occident Megaton Musashi Wired, et devrait proposer cette année (sauf nouveau retard) Inazuma Eleven Victory, DECAPOLICE et Fantasy Life i. Un showcase Level-5 Vision viendra détailler tout cela cet été, avec peut-être des nouvelles du prochain Layton et une possible annonce d'un retour de Yo-Kai Watch.