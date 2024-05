Alex Barnes, responsable de Horizon PSVR2, fait partie des licenciements de PlayStation Studios Alex Barnes, responsable de Horizon PSVR2, fait partie des licenciements de PlayStation Studios

C'est comme un drôle de message qui passe en apprenant que parmi les quelques 900 employés licenciés par PlayStation à travers le monde figure Alex Barnes (Firesprite), ni plus ni moins que le directeur du jeu Horizon : Call of the Mountain, unique exclusivité first-party totalement dédiée au PSVR2.



L'information a été rendue officielle par le concerné, remerciant via X/Twitter ses anciens collègues après avoir passé 7 ans dans un studio, autant touché par la mauvaise performance du PSVR2 que l'annulation du reboot de Twisted Metal, ayant néanmoins une nouvelle chance d'avenir dans le développement d'une nouvelle licence solo, apparemment horrifique.