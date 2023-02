BetaTesteur 10/10

IGNFrance 8/10

Millenium 85%

Horizon: Call of the Mountain vous amène vivre une immense aventure en Héliaume et vous offre une expérience tellement immersive que vous risquez de ne pas vouloir en partir tellement cet univers fantastique est sublime et où vous pourrez sentir que vos efforts valent le coup. Affronter les machines avec votre arc et surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin sera excitant du début à la fin. Je n’aurais jamais pensé qu’il était possible de faire vivre de telles émotions avec un jeu en réalité virtuelle, pensant que le jeu Half Life Alyx serait un indétrônable en la matière. Clairement, ce jeu est la preuve sans équivoque que les jeux en réalité virtuelle sont faits pour être joués sur consoles également.Les studios Guerilla Games et Firesprite ont fait tous les bons choix pour créer un jeu grand public en VR dans l'univers d'Horizon. A moins d'être grandement sujet au vertige, vous ne devrez pas avoir trop de difficulté à terminer Call of the Mountain, et le combat demande un peu de sang froid et de patience, mais se montre tout à fait excitant. L'ensemble exploite bien de la technologie des manettes Sense. Il en subit aussi les défauts mais bon, c'est bien le seul jeu où vous pourrez tenter de mettre le doigt dans le nez d'Aloy. Une perspective unique sur un univers très apprécié.S'il ne révolutionne absolument pas les expériences mêlant exploration, combat et narration en réalité virtuelle, Horizon Call of the Mountain propose l'une des plus belles exécutions de tout ce que les jeux VR ont apporté de meilleur ces dernières années. De ses déplacements à ses phases d'action, le titre de Firesprite sait se rendre intéressant : les combats sont précis et exigeants, les phases d'escalade sont bien menées et la qualité graphique est folle pour une expérience sur ce support : finalement que demander de plus ?