Cyberpunk 2077 a encore le temps de nous offrir d'autres MAJ et surprises

Vous l'avez peut-être remarqué dans l'infographie de CD Projekt, livrée durant la dernière conférence faite aux investisseurs, si l'essentiel de la boîte planche aujourd'hui sur le prochain The Witcher (plus de 400 têtes), que 20 autres dessinent les contours d'une nouvelle franchise et que bientôt 50 sont sur Cyberpunk 2, 17 employés sont toujours actifs sur Cyberpunk 2077.



Car alors que l'ultime grosse MAJ apportait par surprise une promesse oubliée (le métro), le titre continue de s'offrir de petites mises à jour de correctifs comme encore en février dernier, et selon le réalisateur Pawel Sasko, les portes restent ouvertes s'il y a des idées et surtout « des opportunités » pour continuer de proposer de petites choses « sur les deux prochaines années » (en gros probablement le temps que la suite entre en pleine production).



On nous prévient que ce ne sera « jamais rien de gros », mais il y aura peut-être matière à faire plaisir aux retardataires comme ce qu'on a pu voir par le passé (améliorations des combats en véhicules, nouveaux bolides, nouveaux accessoires…), et pourquoi pas tout simplement un petit lien avec la future adaptation Live de l'univers (film comme série, aucune précision sur le sujet).