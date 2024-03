Larian Studios : de l'abandon de Baldur's Gate aux vives critiques contre les éditeurs tiers Larian Studios : de l'abandon de Baldur's Gate aux vives critiques contre les éditeurs tiers

Porté vers les plus grandes hauteurs avec Baldur's Gate III (c'est mérité en même temps), Larian Studios a encore récupéré 4 statuettes durant la GDC, celle du GOTY 2023, du meilleur game-design, le prix du public et enfin celle de la meilleure narration.



C'est en récupérant cette dernière que le PDG Swen Vincke a décidé de balancer les termes en s'en prenant vivement aux plus gros de l'industrie et l'actuelle vague de licenciements qui frappe l'occident :



« Je me suis battu toute ma vie avec les éditeurs, et je continue de voir les éternelles mêmes erreurs, encore et encore, tout ça pour des bénéfices trimestriels. La seule chose qui compte pour vous, ce sont les chiffres. »



« Alors vous licenciez tout le monde et l'année prochaine, vous vous direz ‘Ah merde, je n'ai plus de développeurs !' et vous allez recommencer à embaucher des gens, vous ferez des acquisitions puis la boucle reprendra, encore et toujours. »



« Vous n'êtes pas obligés ! Vous pouvez simplement faire des réserves. Ralentissez un peu, oubliez l'avidité, soyez résilients et prenez soin de vos développeurs. N'oubliez pas les connaissances acquises chez tous ces gens, que vous perdez à chaque fois que vous licenciez, tout ça pour traverser le même cycle. Tout ça me fait vraiment chier. »





Et on ne peut pas dire que Larian court après l'argent vu la bombe lâchée durant l'un des panels de la GDC : le studio n'a aucun plan pour publier d'extensions ou de DLC pour Baldur's Gate III, ni de produire un Baldur's Gate IV. Vincke affirme qu'ils laisseront de nouveau la licence entre les mains de Wizards of the Coast afin de s'éloigner de l'univers D&D et ainsi faire quelque chose de « nouveau ».