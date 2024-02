Selon GamesIndustry, le grand ménage des jeux physiques Xbox aurait commencé chez les détaillants Selon GamesIndustry, le grand ménage des jeux physiques Xbox aurait commencé chez les détaillants

On ne va pas revenir en détails sur le sujet, mais comme on l'a entendu à plusieurs reprises depuis le début de l'année, la marque Xbox s'éloigne de plus en plus du marché physiques côté jeux, et les conséquences commencent à prendre forme selon Christopher Dring de GamesIndustry : s'étant entretenu avec un grossiste européen, il est rapporté que plusieurs détaillants majeurs sur les différents territoires du vieux continent auraient commencé (depuis juste avant noël dernier) à mettre fin au stockage de jeux Xbox, ce qui mènera sur la longueur à la disparition pure et simple de stands dédiés notamment dans les grandes surfaces (déjà que…).



Toujours selon C.Dring, il est probable que le marché physique Xbox dans ce genre de magasins devienne équivalent à celui du PC : quelques modèles hardware, des manettes et accessoires, rien de plus (ou alors quelques cartes cadeaux pour le Store).



Rappelons que Microsoft a massivement licencié dans ses départements gérant le physique, que la prochaine exclusivité first-party (Hellblade II) n'est prévu qu'en numérique, et qu'il se murmure une possible arrivée d'un nouveau modèle de Xbox Series X, sans lecteur disque.