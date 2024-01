Le populaire MMO social Rec Room esquive le PlayStation VR 2, faute d'audience

Nombreux ici ne doivent jamais avoir entendu parler demais pour faire simple, disons simplement que c'est une sorte de, donc un énième délire social/créatif à l'infinité de modes (dont du Battle Royale), destiné à vivre dans l'ombre du patron avant que l'équipe n'ait la bonne idée de se pointer sur le marché de la VR pour un énorme succès : en 2022, la boîte revendiquait notamment 3 millions d'utilisateurs actifs mensuels uniquement sur le marché de la réalité virtuelle.Le titre est proposé gratuitement (il y a évidemment des micro-transactions) sur Quest, Pico, SteamVR et même le PSVR1… mais toujours pas sur le PlayStation VR2. Interrogé sur le sujet lors d'une session Q/R sur Reddit, le co-fondateur du studio n'a pas tourné autour du pot en déclarant n'avoir aucun projet de portage vu le public restreint sur le nouveau casque de Sony :Des déclarations qui sentent le fameux cercle vicieux propre à tout hardware qui ne trouve pas son public : moins d'audience, donc moins de tiers intéressés, donc moins d'audience, etc. Rappelons que selon les données d'Amazon US, du 16 novembre au 16 janvier, il s'est vendu 320.000 casques Quest… contre 10.500 PSVR2.Sony, qui n'a jamais voulu communiquer officiellement le moindre chiffre de ventes depuis son lancement en février 2023, n'a publié dessus queet une MAJ depour la sortie, et depuis un partenariat pourdont les mauvais retours critiques (et les faibles ventes) ont causé la mort du studio. Aucune visibilité first-party n'a depuis été donnée.