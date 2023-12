[LEAK] PlayStation s'est offert l'exclusivité des X-Men, et ce jusqu'en 2035 [LEAK] PlayStation s'est offert l'exclusivité des X-Men, et ce jusqu'en 2035

La préparation de Wolverine chez Insomniac Games n'était que l'arbre qui cache une grande forêt : rapporté par IGN, les documents leakés du jour révèle que Sony a signé un nouvel accord avec Marvel pour s'octroyer l'exclusivité d'exploitation en JV de tout qui touche à l'univers X-Men, et ce jusque fin 2035 (ce qui mènera à un casting plus large que prévu pour le premier cité et des projets reliés).



En dehors de ce que vous avez déjà pu découvrir sur la toile depuis ce matin, cela signifie que personne d'autres que PlayStation ne pourra exploiter l'univers X-Men pour les 12 années à venir, sauf pour les cas suivants :



- Marvel peut continuer à faire des jeux X-Men (ou passer par un tiers) si c'est ce que l'on appelle du « multi-famille ». Par exemple un nouveau Ultimate Alliance ou un Marvel VS Capcom.

- Des persos X-Men peuvent apparaître dans des jeux plus globaux, par exemple un jeu Avengers lié ou non au MCU.

- Les jeux typés « Marvel Kids » ne sont pas concernés dans cet accord, ni même des remasterisations, par exemple des compiles des jeux des années 90.



Pour le reste, c'est pour la pomme à Sony jusqu'en 2035 et d'ailleurs, pas d'entourloupe concernant les deals marketings : en cas par exemple d'un Ultimate Alliance 4 multi-supports, personne autre que Sony ne pourra s'offrir l'exclu d'un perso X-Men pour promouvoir sa version. A l'instar de Spider-Man avec Marvel's Avengers par exemple.



Enfin, et ça vous vous en doutiez déjà, libre à Sony de sortir ou non une version PC d'un de ses produits X-Men.