[Rumeur] Quelques infos sur Call of Duty 2024 [Rumeur] Quelques infos sur Call of Duty 2024

Windows Central vient apporter avec ses propres sources quelques informations (et confirmations) concernant le prochain épisode de la franchise Call of Duty, car ça va toujours très vite sur le sujet, avec donc le retour du segment Black Ops.



Un épisode signé Treyarch qui se déroulerait donc au début des années 90 durant la Guerre du Golf, permettant le retour à du matos traditionnel, mais également l'objectif pour les scénaristes de mettre en avant un récit dit « nuancé » et « critique sur les différents participants du conflit ». En gros, ce ne sera pas les gentils américains contre « les méchants pas américains ».



Ajoutons que :



- Par son statut de soft-reboot, Activision ne se fera pas prier pour offrir plusieurs anciennes cartes de la quadrilogie Black Ops.

- Retour du mode Zombie.

- Volonté de pousser encore plus les précommandes avec des périodes d'accès anticipé plus large : davantage de jours pour la campagne, et carrément plusieurs semaines pour le mode Zombie.



Rappelons en outre qu'en toute logique, ce Call of Duty – Black Ops : Gulf War (nom au pif) marquera le retour logique de la campagne chez Xbox, et probablement l'inclusion Day One dans le Game Pass.