Même après bientôt 7 ans de carrière, la Switch continue de voir son audience augmenter Même après bientôt 7 ans de carrière, la Switch continue de voir son audience augmenter

Nintendo est sur un nuage et compte bien le rester pour un moment, et aurait d'ailleurs tort de s'en priver avec sa Switch toujours à la troisième place des plus grands succès de l'histoire, et ce n'est pas fini. Loin de là.



Car face aux actionnaires, le PDG de Nintendo continue de botter en touche quand on lui parle « Next Gen » et même qu'il va jusqu'à nier la présentation en behind-close-door des premiers kits Switch 2 durant la GamesCom, même si pour ce point, on sait à quel point Nintendo sait jouer sur les mots pour détourner l'attention.



Mais il faut effectivement reconnaître que la Switch, qui approche de ses 7 ans de carrière, semble ne pas vouloir encore creuser sa tombe alors qu'elle est censée atteindre l'âge de la retraite. Le constructeur fait notamment état du deuxième meilleur semestre first-party dans l'histoire de la console (merci Tears of the Kingdom) et offre une indication qui pour le coup est encore plus parlante que les ventes mêmes de la console : sur les 12 mois qui viennent d'être écoulés, 117 millions de personnes (donc comptes) ont allumé au moins une fois un jeu sur Switch. L'année précédente, c'était 108 millions.



L'audience est donc techniquement grandissante, au moins en nombre de représentants, tout comme le quota d'abonnés Nintendo Switch Online, désormais à 38 millions, bien que ce chiffre reste toujours aussi évasif (un seul abonnement familial inclus plusieurs comptes).



La Switch continuera d'accueillir de nombreux titres même en 2024 bien que le programme commence doucement à ressembler aux fonds de tiroirs (remaster de Luigi's Mansion 2, remaster de Paper Mario 2…) mais on peut s'attendre à davantage même à l'arrivée supposée de la Switch 2 dans un an par une haute probabilité du cross-gen, ou en tout cas comme dit Nintendo une volonté de ne plus « être lié par le concept traditionnel de cycle de vie d'une console ».