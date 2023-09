PS+/Game Pass : Devolver confirme que Sony et Microsoft ne sont plus aussi généreux PS+/Game Pass : Devolver confirme que Sony et Microsoft ne sont plus aussi généreux

Quelques reports ont mené à une baisse des revenus et bénéfices chez Devolver, phénomène forcément naturel même si l'on souhaite revenir sur l'un des points du communiqué : la baisse drastique des revenus spécialement liés aux deals avec des services à abonnement.



Et non pas que les jeux Devolver Digital sont moins populaires, mais juste que l'éditeur affirme que pour 2023 mais également 2024, l'éditeur s'est résolu à refuser de nombreuses offres aussi bien de la part de Microsoft (Game Pass) que de Sony (PS Plus) sous raison que les propositions financières n'étaient pas à la hauteur.



De quoi renvoyer à un gros article de GamesIndustry publié il y a un mois, où la société de courtage Goodbody faisait savoir que Microsoft comme Sony ne proposent plus d'aussi gros chèques qu'avant aux petits éditeurs et indépendants (TinyBuild est également touché), on se doute pour privilégier derrière la mise en place de AAA Day One ou pas dans les différents services.



Un choix malheureusement destiné à amoindrir la diversité des catalogues en plus de la possibilité de tomber sur une perle rare, ou tout simplement le succès surprise de demain. Et Microsoft devrait aujourd'hui s'en rendre compte, eux qui ont estimé à seulement 5 millions de dollars un deal pour Baldur's Gate III Day One dans le service… soit la même chose que pour Return to Monkey Island (à titre de comparaison, Assassin's Creed Mirage est estimé à 100 millions).



Pour cette anecdote, Larian Studios a ironisé en déclarant qu'il ne fallait pas en vouloir à Microsoft de ne pas avoir cru en Baldur's Gate III sur le plan commercial et critique, pour la bonne et simple raison qu'au départ, absolument personne ne croyait en un tel résultat.