Hideki Kamiya va quitter Platinum Games

Le (premier) café du matin n'est même pas encore terminé qu'une mauvaise nouvelle tombe : Hideki Kamiya, boss de Platinum Games et accessoirement l'un des plus grands bloqueurs sur Twitter/X, vient d'annoncer officiellement faire ses valises.



L'homme quittera la boîte le 12 octobre alors que cette dernière est entrée dans une phase de mutation pour être encore plus indépendante (c'est compliqué) et tenter des jeux à service (premier représentant : l'oublié Babylon's Fall). Depuis la création du studio, il aura au moins accompli son rêve de pérenniser la franchise Bayonetta grâce à l'apport de Nintendo, mais n'aura jamais réussi à convaincre Capcom de lui laisser une chance pour un Okami 2.



Pas de retraite néanmoins : il annonce qu'il continuera de créer des jeux « à la Kamiya ».