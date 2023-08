Axios : des informations sur la suite (annulée) de Immortals : Fenyx Rising Axios : des informations sur la suite (annulée) de Immortals : Fenyx Rising

N'ayant même pas eu le temps de passer le stade de la rumeur avant son annulation (selon les nombreuses sources de VGC), celui que l'on se contentera de nommer Immortals 2 refait parler de lui en post-mortem avec quelques informations glanées chez nos confrères de Axios.



Un projet annulé au printemps dernier alors que le chantier était suffisamment avancé pour proposer une démo jouable de plusieurs heures, mais la priorité pour Ubisoft étant à Assassin's Creed (notamment le futur « RED »), c'est dans la corbeille de l'histoire que s'est retrouvé la suite de Immortals : Fenyx Rising dont voici désormais les éléments connus :



- Nom de code « Oxygen ».

- Comptait mixer l'expérience d'un Elden Ring pour ses nombreux mystères à découvrir sans indication, et Wind Waker pour l'exploration de multiples îles.

- Reprenait bien la mythologie polynésienne.

- Beaucoup plus ambitieux que Fenyx Rising : ce dernier n'avait qu'un peu plus d'un an de développement alors que Oxygen en était déjà au double en étant loin d'être terminé.

- Proposait au héros (homme ou femme) de s'attirer les faveurs des dieux polynésiens, récolter des pouvoirs élémentaires et ceux du métamorphe.

- Comme dit, plusieurs îles à visiter dont des versions fictives de la Nouvelle-Zélande, Tahiti, Hawaï ou encore l'île de Pâques.

- Possibilité d'annuler les diverses aides visuelles pour se laisser guider par les animaux, le vent, les étoiles, etc.



Tant pis.