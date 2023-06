Starfield sera bien en 30FPS sur Xbox Series Starfield sera bien en 30FPS sur Xbox Series

On s'y attendait depuis un moment vu la gourmandise d'un tel projet, et c'est cette fois pleinement confirmé par Todd Howard (big boss de Bethesda) : Starfield devra se contenter du 30FPS aussi bien sur Xbox Series X (4K) que sur Xbox Series S (1440p). Sur PC, c'est comme vous voulez selon votre matos.



Encore une fois pas bien gravissime vu le type d'expérience, en tout cas bien moins que pour Redfall dont il n'y a d'ailleurs plus la moindre nouvelle de la MAJ 60FPS, et dont la correction de la masse de bugs ne semble même plus une priorité pour Arkane (un seul patch minime depuis son lancement).