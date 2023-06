Charts UK : Street Fighter 6 n'aura pas réussi à déloger Zelda Tears of the Kingdom Charts UK : Street Fighter 6 n'aura pas réussi à déloger Zelda Tears of the Kingdom

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni, établissant le classement des plus gros succès de la semaine dernière où l'on remarquera de suite que Street Fighter 6 n'est pas capable de battre The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, coincé sur le trône pour la 4e fois consécutive.



A ce sujet, juste en comptant les versions boîtes, Tears of the Kingdom est en seulement 1 mois le 3e Zelda le mieux vendu de l'histoire de la franchise, derrière Breath of the Wild et Twilight Princess.



Indiquons enfin que si The Lord of the Rings : Gollum avait surpris par un démarrage à la 6e place, le bouche-à-oreille a fait fuir le reste des intéressés : il a disparu du top 40.



1. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (=)

2. Street Fighter 6 (NEW)

3. FIFA 23 (-1)

4. Hogwarts Legacy (-1)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

6. Star Wars Jedi : Survivor (-1)

7. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (=)

8. Animal Crossing : New Horizons (+1)

9. Grand Theft Auto V (-1)

10. Nintendo Switch Sports (+4)