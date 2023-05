Pour Naoki Yoshida, Square Enix devrait envisager de supprimer la numérotation des Final Fantasy Pour Naoki Yoshida, Square Enix devrait envisager de supprimer la numérotation des Final Fantasy

C'est une question qui doit trotter depuis longtemps dans la tête de Square Enix et Naoki Yoshida est intervenu sur le sujet lors d'une de ses nombreuses interviews dans le cadre du lancement prochain de Final Fantasy XVI : la saga doit-elle enfin se débarrasser de sa numérotation ?



De nombreuses franchises n'ont pas attendu le dixième épisode pour opter pour des sous-titres (Halo, God of War, Assassin's Creed et même Resident Evil de façon détournée) et même si Final Fantasy reste l'un des cas à part du JV où chaque épisode canonique à sa propre histoire, Yoshida reste conscient qu'à travers les âges et un nouveau public perpétuel, bien des joueurs sont susceptibles d'être freiné devant un jeu dont la numérotation pourrait suggérer qu'il faut d'abord faire les précédents. Sachant que le quiproquo est encore plus renforcé quand des épisodes numérotés s'amusent à être des MMORPG.



Le point de vue de Yoshida est bien de supprimer la numérotation, et il avait d'ailleurs souhaité que Final Fantasy XIV soit simplement nommé Final Fantasy Online, et s'il déclare en avoir « discuté avec les supérieurs », il évite de donner les réponses pour l'avenir et que de toute façon, son rôle reste de créer des jeux, pas de trouver la meilleure façon de le vendre : « Que Final Fantasy XVII ou XVIII aient un numéro ou non, cela dépendra de celui qui est en charge de l'image de la marque donc c'est leur problème, pas le notre. »