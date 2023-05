Sharp annonce la production à venir d'écrans LCD pour ''une nouvelle console de jeu'' Sharp annonce la production à venir d'écrans LCD pour ''une nouvelle console de jeu''

Hier, Nikkei Asia faisait savoir selon ses sources que les travaux concernant la prochaine console de Nintendo se « déroulaient sans heurts » mais qu'il faudrait probablement patienter jusqu'au printemps prochain pour en voir le lancement mondial, donc fin mars dans le meilleur des mondes, en gardant en tête tous les habituels risques de reports.



Mais les plans pourraient plus concrètement se mettre en place avec aujourd'hui les propos du PDG de Sharp, Robert Wu (à ne pas confondre avec Robert Hue), affirmant officiellement lors de son appel aux résultats que la société lancera de nouvelles lignes de production d'écrans LCD pour « une nouvelle console de jeu » dans le courant de l'année fiscale. Donc d'ici mars 2024.



On n'est pas à l'abri d'un « autre chose » mais les fans peuvent croiser les doigts, surtout quand on sait que Sharp a toujours fait partie des partenaires proches de Nintendo, déjà pour les écran DS et Switch.



De son coté, le PDG de Nintendo s'est contenté de reconnaître qu'il serait difficile de maintenir la dynamique Switch pour une 7e année, et que la seule chose à savoir pour la prochaine console, c'est que le laps de temps entre l'annonce et la sortie sera plus court que pour la génération actuelle. Rien d'étonnant : entre l'annonce officielle de celle que l'on appelait encore la « NX » et sa sortie, il s'est passé 2 ans.