Outre Silent Hill 2, Sony aurait signé des deals d'exclusivité pour MGS 3 Remake et Castlevania

Nous savons officiellement que Silent Hill 2 Remake sortira sur PC ainsi que sur PlayStation 5 dans le cadre d'une exclusivité console d'un an, et pendant que les rumeurs suivent leurs chemins concernant un Metal Gear Solid 3 Remake, Jez Corden fait savoir que ce titre serait également « en quelque sorte » exclusif à la PS5, sans savoir si l'on parle de bonus ou d'un véritable deal, temporaire ou non. D'ailleurs, Corden n'est pas sûr que ce soit Bluepoint aux commandes.



Et toujours sur le même sujet et selon les mêmes sources, Sony pourrait avoir signé un troisième accord avec Konami, cette fois pour un retour de Castlevania.