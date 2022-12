Games With Gold : le programme de janvier Games With Gold : le programme de janvier

Hurlant chaque mois qu'on l'achève une bonne fois pour toute, l'offre Games With Gold perdure dans la médiocrité niveau intérêt face à la concurrence, se contentant pour début 2023 du puzzle game Iris Fall (1er au 31 janvier) et du jeu de gestion Autonauts (16 janvier au 15 février).



Voilà. Et heureusement que le Game Pass va lui envoyer du lourd le mois prochain.