Call of Duty : Microsoft prêt à mettre ses promesses envers Sony sur contrat Call of Duty : Microsoft prêt à mettre ses promesses envers Sony sur contrat

Avec l'enquête approfondie du régulateur européenne qui comme l'équivalent UK ne rendra son verdict qu'en mars 2023 sur le rachat d'Activision Blizzard, on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire, et pendant que Sony se démène pour faire capoter l'affaire, Microsoft n'a plus d'autres choix que de redoubler dans les déclarations rassurantes afin de ne pas se prendre un gros refus.



Pour cela que Phil Spencer s'est entretenu publiquement auprès de The Verge pour indiquer être prêt à discuter à nouveau avec Sony pour revoir les accords concernant la franchise Call of Duty, dont la certitude officielle de sa poursuite sur supports PlayStation ne tient (en cas de rachat) que de 3 ans après l'actuel contrat marketing en cours. Donc jusqu'à 2025/2026 en gros.



Microsoft aura beau avoir promis verbalement que la franchise continuerait de sévir chez son concurrent « tant qu'il y aura des PlayStation sur le marché), Spencer annonce aujourd'hui être prêt ses promesses sur papier si cela permet aux régulateurs (et Sony) d'être plus à l'aise avec l'affaire.



Ce même Spencer qui ajoute qu'il n'y aura pas d'entourloupe et que lorsqu'il promet des Call of Duty à jamais sur PlayStation, ce sera bien de manière native, et non genre exclusivement en Cloud en obligeant Sony à intégrer le Game Pass sur supports PlayStation. Et « s'ils veulent une version en streaming [via l'ex PS Now], nous pouvons également le faire, comme nous le faisons sur nos propres consoles. »



Rappelons que le régulateur US doit (normalement) rendre son verdict à la fin du mois, sauf si eux-aussi réclament une nouvelle enquête de plusieurs mois.