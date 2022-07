Games with Gold : le programme d'août

Microsoft a dévoilé sa liste des jeux Games With Gold pour le mois d'août et comme d'habitude, c'est un peu « voilà quoi... » avec trois curiosités indépendantes, et le vieillotavant tout là pour rappeler que le quatrième épisode sort le 23 du mois prochain.Du 1er au 31 août :Du 16 août au 15 septembre :Du 1er au 15 août :Du 16 au 31 août :