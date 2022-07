Xbox Gaming : un printemps en baisse, mais malgré tout une année fiscale record Xbox Gaming : un printemps en baisse, mais malgré tout une année fiscale record

Contrairement à une bonne partie des tiers dont l'année fiscale se déroule d'avril X1 à mars X2, celle de Microsoft va de juillet X1 à juin X2, signifiant que le nouveau rapport couvre à la fois le trimestre précédent mais fait également le bilan de l'année fiscale de la marque Xbox, cette dernière incluant pour rappel la branche PC Gaming.



Et on repart avec autant de bonnes nouvelles que de mauvaises, avec notamment une baisse du CA liée à la chute de plusieurs secteurs (engagement, ventes de jeux, services…), ceci s'expliquant en partie par la tristesse du calendrier du printemps 2022 là où l'année dernière, on avait tout de même un morceau de poids comme Resident Evil Village. Même topo sur les ventes hardware en baisse de 11 % par rapport au printemps 2022, fait exceptionnel dans l'histoire des consoles pour la deuxième année d'une machine mais on en connaît les raisons (la crise des composants si vous n'avez pas suivi).



En revanche, malgré cela, sur la totalité de l'année fiscale, la branche Xbox signe pourtant un CA record, à hauteur de 16 milliards d'euros. A titre de comparaison, au début de la carrière de la Xbox One, il était sous la barre des 9 millions (15,2 milliards lors de la précédente année fiscale, couvrant de juillet 2020 à juin 2021).



A noter également :



- La gamme Xbox Series continue d'être en avance par rapport à la Xbox One sur le même laps de temps.

- Sur le territoire clé que sont les USA, la Xbox Series devance la PlayStation 5 depuis 3 trimestres (depuis octobre 2021 donc).

- Sur l'ensemble de structure, Microsoft continue de surfer au-dessus de la crise avec sur un an un CA de près de 200 milliards d'euros, pour près de 72 milliards d'euros en bénéfice net.