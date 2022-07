D'autres infos sur le PlayStation VR 2 D'autres infos sur le PlayStation VR 2

Le PlayStation VR 2 continue d'attendre son heure pour la véritable grosse présentation de son line-up de sortie avec tous les éléments essentiels qui vont avec (genre la date… et le prix), et c'est en attendant une nouvelle fois le PlayStation Blog qui vient apporter quelques visuels et informations résumés comme suit :



- Un mode qui permettra de visualiser l'environnement autour de vous (idéal si vous cherchez votre tel et que vous n'avez pas le courage de retirer le casque).

- Un mode pour vous filmer avec une caméra PS5 pour montrer vos réactions en live Twitch par ex.

- Une option pour scanner votre pièce et ainsi délimiter les limites de mouvement.

- Comme avec le premier PSVR, un mode cinématique vous permettra de jouer à des jeux « standards » ou regarder des films depuis le casque, un peu comme avec un écran géant face à vous. En revanche, ce sera limité au 1080p (avec HDR).



Sony indique que les développeurs bénéficieront très bientôt de ces différentes fonctionnalités.