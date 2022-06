Une date pour le Live Final Fantasy VII Une date pour le Live Final Fantasy VII

C'était promis par Tetsuya Nomura et nous avons maintenant un rendez-vous précis : ce sera le 16 juin à 18h00 que nous aurons droit à un Live spécial « 25 ans de Final Fantasy VII », que l'on nous promet riche en informations même si ce sera très rapide : environ 10 minutes. Erf.



En prenant les paris, on s'imagine déjà repartir avec un bout de FFVII Ever Crisis vu sa sortie proche sur mobile (septembre), et « éventuellement » une pincée d'informations sur Final Fantasy VII Remake : Partie II. Évitons d'être trop gourmand...