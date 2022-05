Switch : Nintendo reconnaît sa ''préoccupation majeure'' face à la future transition New Gen Switch : Nintendo reconnaît sa ''préoccupation majeure'' face à la future transition New Gen

Comme de coutume après la publication de ses résultats annuels, ainsi que les prévisions pour celle en cours, le PDG de Nintendo s'est de nouveau tourné vers l'habituel exercice des questions/réponses, beaucoup concernant les difficultés de production face à la pénurie, et surtout l'occasion d'évoquer un avenir plus ou moins lointain.



Voici ce qui en ressort :



- Nintendo ne compte pas abandonner sa Switch (supposée être dans son dernier cycle) et continuera de garnir le calendrier grâce à la possibilité de produire désormais sur une seule machine au lieu de 2. On rappellera qu'on n'a toujours pas les dates de Breath of the Wild 2, Bayonetta 3 ou encore Advance Wars Remake (quant à Metroid Prime 4…).



- 25 % du nombre de Switch écoulées durant la précédente année fiscale étaient des modèles OLED, dont une partie n'ont aucunement augmenté le parc de joueurs : Nintendo estime que 40 % des achats de Switch OLED ont été effectués par des joueurs souhaitant remplacer leur Switch standard (ou Lite).



- Furukawa reconnaît publiquement sa préoccupation majeure face à la future transition vers la nouvelle génération, n'ayant pas oublié l'affaire Wii U, ni même la 3DS, considérée comme un certain succès mais ayant tout de même fait 2 fois moins que la DS.



- Il est indiqué que cette fois, la transition se fera « en douceur », ce qui ne donne pas de grands indices, hormis la forte possibilité de jouer sur le plan du cross-gen, un peu à la manière de Breath of the Wild mais sur de plus nombreux titres (comme on le voit chez la concurrence donc).



- Nintendo compte également fidéliser davantage ses joueurs avec l'abonnement NSO dont nous n'avons aucune MAJ des chiffres, la firme se contentant d'indiquer que ça progresse malgré des clients qui n'ont pas renouvelé leur abonnement. D'où la nécessité de nouvelles productions online, récemment avec Nintendo Switch Sports et surtout l'arrivée du poids lourds Splatoon 3 début septembre.



- Nintendo Switch Sports qui aurait d'ailleurs effectué un gros démarrage sur l'ensemble des territoires (pas de chiffre pour le moment).



- Le nombre d'abonnés au service NSO+ est également en hausse, surtout aux USA nous dit-on, et Nintendo compte renouveler sa politique des extensions offertes à ceux qui payent cette offre Premium, à l'instar de ce que l'on a vu pour Animal Crossing : New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe.