Nintendo : un possible ajouts de titres Nes & Super Nes pour le service NSO Nintendo : un possible ajouts de titres Nes & Super Nes pour le service NSO

Nintendo cherche par tous les moyens à attirer les joueurs vers son service NSO+, mais ne compte finalement pas abandonner les abonnés « classique » avec une possible mise à jour de la bibliothèque Nes/Snes.



Une période de lancement va en effet être tenue la nuit prochaine pour ces deux catégories, ce qui à chaque fois précède l'arrivée de nouveaux titres comme on a récemment plus le voir avec l'ajout des deux Earthbound/Mother, même chose quand ça concerne la Nintendo 64 et la MegaDrive.



Toujours ça de pris quand on sait que hors Mother, la Nes n'a pas eu d'ajouts depuis mai 2021 (juillet 2021 pour la Snes).