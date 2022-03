[Rumeur] Un nouveau State of Play en vue [Rumeur] Un nouveau State of Play en vue

Petite rumeur intéressante du jour : selon de nombreuses sources conjointes de GameReactor, Sony s'apprêterait à nous balancer un nouveau State of Play dans les jours ou semaines à venir. Ce mois-ci en tout cas. Des sources qui déclarent d'ailleurs que l'event aurait dû avoir lieu cette semaine, mais Sony tout comme certains développeurs ont préféré un léger report « pour ne pas détourner l'attention » face à la situation en Ukraine.



Si véritable State of Play il y a, on peut s'attendre (outre des annonces) à des nouvelles de certaines exclusivités de l'année comme God of War : Ragnarok ou Forspoken… et pourquoi pas une officialisation concrète du nouveau service d'abonnement, censé fusionner les offres PS Plus et PS Now.