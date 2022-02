[Rumeur] Jeff Grubb : l'annonce de Capcom ce lundi serait bien Street Fighter VI [Rumeur] Jeff Grubb : l'annonce de Capcom ce lundi serait bien Street Fighter VI

Petit point rumeur/leak avec de nouveau Jeff Grubb et sa langue aussi pendue que son nombre de sources (majoritairement fiables), avec pour commencer le fait que Dragon Age 4 serait enfin sur la bonne voie en matière de développement, et que les voyants sont au vert pour une sortie dans les 18 mois à venir selon les objectifs d'EA, donc fin 2023 en gros. Allez, début 2024 en comptant un report de plus.



En second lieu, la fameuse annonce de Capcom qui tombera le 21 février à 7h00 (heure FR) aurait toutes les chances d'être Street Fighter VI, ce qui n'a rien d'étonnant vu les récentes déclarations de l'éditeur. Reste néanmoins à voir, en cas de confirmation, si un nouveau partenariat d'exclu avec Sony sera ou non au programme.