Wii U & 3DS : Nintendo programme la mise à mort des services eShop Wii U & 3DS : Nintendo programme la mise à mort des services eShop

Nintendo nous prépare avec une certaine avance : dans un an et plus précisément à la fin mars 2023, les services Wii U et 3DS fermeront définitivement leurs portes. C'est la vie. Le constructeur se justifie naturellement par le fait qu'à l'heure actuelle, de moins en moins d'utilisateurs exploitent les serveurs de ces deux machines, et les choses se dérouleront comme suit :



- Fin de l'option d'alimentation des comptes associées le 23 mai 2022.

- Fin de l'utilisation des cartes prépayées le 29 août 2022 (*).

- Les codes de jeux pourront eux être utilisés jusqu'en mars 2023.



(*) Après le 29 août 2022, les cartes prépayées encore dans le commerce (jusqu'à fin des stocks) pourront toujours être utilisées mais créditeront directement le compte Switch.



Bonne nouvelle néanmoins : il sera toujours possible après mars 2023 de re-télécharger les jeux déjà achetés tout en profitant des MAJ. En revanche, il faudra se faire à l'idée que les jeux VC et les titres uniquement dématérialisés sur l'une ou l'autre des consoles ne seront plus accessibles si vous ne craquez pas avant.