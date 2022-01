Charts US : COD en double leader de 2021 Charts US : COD en double leader de 2021

Les charts NPD sont tombés pour ce qui concerne le mois de décembre, permettant également de faire le bilan de l'année 2021 où les deux plus grosses ventes sont des Call of. Vous savez, cette licence qui appartient à Microsoft ? Sans parler du fait que dans le top 10 des jeux mobiles ayant rapporté le plus d'argent l'année dernière, on trouve Call of Duty Mobile et Candy Crush ? Bref.



Dans l'ensemble, on manque néanmoins de chiffres si ce n'est que la franchise Pokémon a fait la meilleure année de son histoire (donc en 22 ans), et ce grâce aux efforts conjoints de Pokémon Epée & Bouclier, le récent Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, sans oublier l'endurant Pokémon GO, d'ailleurs lui aussi dans le top 10 mobile.



Enfin, avant de passer aux différents classements, sachez (sans surprise) que la Switch est la console la plus vendue de l'année aux USA, et qu'il y a eu un mouchoir de poche entre les trois machines sur le mois de décembre en valeur de ventes.



MEILLEURES VENTES SOFTWARE DÉCEMBRE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. Call of Duty : Vanguard

2. Halo Infinite

3. Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante

4. Madden NFL 22

5. Battlefield 2042

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

8. Mario Party Superstars

9. NBA 2K22

10. Animal Crossing : New Horizons



11. FIFA 22

12. Super Smash Bros Ultimate

13. Minecraft

14. Far Cry 6

15. Just Dance 2022

16. Forza Horizon 5

17. Marvel's Guardians of the Galaxy

18. Ghost of Tsushima

19. Super Mario 3D World

20. The Legend of Zelda : Breath of the Wild





BILAN 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. Call of Duty : Vanguard

2. Call of Duty : Black Ops – Cold War

3. Madden NFL 22

4. Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante

5. Battlefield 2042

6. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Resident Evil Village

9. MLB The Show 21

10. Super Mario 3D World



11. Far Cry 6

12. FIFA 22

13. Minecraft

14. Animal Crossing : New Horizons

15. NBA 2K22

16. Assassin's Creed Valhalla

17. Super Smash Bros. Ultimate

18. Back 4 Blood

19. Mortal Kombat 11

20. Forza Horizon 5