PlayStation 5 : les revendeurs japonais luttent à leur façon contre les scalpers

Déjà un an que la PlayStation 5 est dans les bacs, mais face à la pénurie de composants et le manque de stocks par rapport à une demande toujours aussi importante, les scalpers continuent de pourrir la vie de ceux qui souhaitent juste ramener chez eux la console à prix « normal », au point de voir de nouvelles stratégies se mettre en place.



VGC comme le PSU rapportent en effet quelques originalités au Japon où plusieurs grandes chaînes de revendeurs ont trouvé un moyen comme un autre de limiter l'arrivée de scalpers dans leur boutique (en vente directe ou pour des loteries) : tout simplement baisser la valeur de la PlayStation 5 une fois vendue… en la transformant en modèle d'occasion. On explique.



La quasi-totalité des consoles revendues pour un PEL ou presque sur les sites de vente sont en effet des packs neufs donc jamais ouverts, mais les revendeurs ont décidé de limiter cette pratique de diverses façons après vente :



- Marquer au feutre indélébile le nom de l'acheteur sur le coté de la boîte PS5.

- Faire la même chose, mais carrément à l'intérieur de la boîte.

- Ouvrir la boîte et détruire l'emballage de la DualSense.



Bref, tout pour transformer quoi qu'il arrive la console en modèle d'occasion, ce qui ne dérangera pas un véritable acheteur (prévenu au préalable de la pratique par le revendeur), mais forcément un peu plus un éventuel scalper qui verra fondre sous ses yeux la valeur de son objet en cas de revente directe.



Une bonne chose tant les problèmes de stock vont continuer encore des mois, Sony ayant été jusqu'à revoir ses plans de production à la baisse sur cette année fiscale, avec des conséquences déjà visibles : au dernier rapport des charts japonaises, la PS5 est passée sous la barre des 5000 ventes.