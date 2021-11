Emily Rogers : le portage Switch du premier Metroid Prime est bouclé depuis l'été dernier Emily Rogers : le portage Switch du premier Metroid Prime est bouclé depuis l'été dernier

C'est loin d'être la première rumeur sur le sujet, et Emily Rogers vient de nouveau faire savoir que Nintendo compte bien nous proposer une petite piqûre de rappel sur la franchise Metroid Prime en attendant l'arrivée (lointaine) du quatrième épisode, si tant est qu'il sorte bien sur Switch (on y croit, allez…).



Et donc on apprend selon les bruits de couloirs que, sans même savoir encore avec certitude si la « Trilogy » sera bien proposée, que le portage Switch du premier Metroid Prime était déjà bouclé, et même probablement depuis l'été dernier.



Une annonce à venir pour les Game Awards ?