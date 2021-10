CDPR : les upgrades New Gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 attendront 2022 CDPR : les upgrades New Gen de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 attendront 2022

Un « objectif » n'est pas une « promesse » selon CD Projekt Red, et heureusement car la promesse n'a pas été tenue : les upgrades New Gen de Cyberpunk 2077 comme celle de The Witcher 3 n'arriveront donc pas en fin d'année. Tristesse.



Donc dans le premier cas, ce sera pour le premier trimestre 2022, et il faudra carrément attendre le printemps pour voir les aventures de Geralt magnifiées par le Ray Tracing, ce qui surprend alors que les versions PS5/SX viennent de passer la classification PEGI.