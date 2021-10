Au Royaume-Uni, la Nintendo Switch OLED démarre bien mieux que le modèle Lite Au Royaume-Uni, la Nintendo Switch OLED démarre bien mieux que le modèle Lite

On peut dire qu'à défaut d'un modèle Pro, beaucoup ont franchi le cap de l'OLED sur Switch, que ce soit ceux qui possédaient déjà la machine ou les retardataires : GamesIndustry fait savoir que le lancement de la Switch OLED balaye totalement celui de la Lite, prouvant encore une fois que malgré ses arguments de portabilité, le public continue de préférer l'aspect hybride pour palier à toutes les situations.



Dans le détail et sans avoir de chiffres précis, la semaine dernière fut la « 14e meilleure semaine » dans l'histoire de la Switch coté ventes hardware, et que la version OLED a représenté 70 % des ventes durant ces quelques jours. Et dire qu'on n'a pas encore abordé la période Pokémon, Black Friday et achats de fin d'année...