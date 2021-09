[Rumeur] Un retour du premier Metroid Prime sur Switch (remaster/remake ?) pour 2022 [Rumeur] Un retour du premier Metroid Prime sur Switch (remaster/remake ?) pour 2022

On va directement prendre les pincettes nécessaires mais apprenez que dans le cadre des attentes envers le Nintendo Direct de ce soir (sans certifier si ce qui va être dit sera présent), Emily Rogers qui a déjà de nombreux leaks avérés à son actif, mais aussi quelques erreurs, a déclaré avoir ouï dire que le coup de la Metroid Prime Trilogy n'était plus à l'ordre du jour chez Nintendo.



A la place, ça parle d'une « ressortie » du premier épisode (donc Prime 1) sur Switch dans le cadre des 20 ans du jeu lui-même, sans même savoir s'il s'agira d'un simple portage lifté, d'un remaster un peu plus burné, ou carrément d'un remake graphique.



Dans tous les cas, cela permettra de faire connaître aux plus jeunes l'un des plus grands titres du GameCube, et faire patienter jusqu'à Metroid Prime 4 dont personne ne cherchera pour l'heure à estimer la moindre fenêtre de sortie.