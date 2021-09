Rise of the Tomb Raider : l'exclusivité temporaire Xbox à 100 millions de dollars Rise of the Tomb Raider : l'exclusivité temporaire Xbox à 100 millions de dollars

Il y a déjà six ans, lors de l'E3 2015, Microsoft et Square Enix lançait une bombe en annonçant l'exclusivité Xbox (et PC) de Rise of the Tomb Raider, causant une tornade marketing navrante à coups de déclarations contradictoires jusqu'à comprendre que tout cela n'était que temporaire, la PlayStation 4 accueillant également le titre un an plus tard.



Et s'il y avait bien entendu un chèque derrière cette histoire, on ne l'imaginait pas aussi gros : le profil LinkdIn de Fabien Rossini (planificateur stratégique chez Square Enix) révèle que la négociation fut à la hauteur de 100 millions de dollars. Une belle somme qui peut évidemment s'expliquer par l'envie de Microsoft de marquer un gros coup commercial et d'avoir un contre-poids face à l'arrivée d'Uncharted 4 à l'époque, pour des effets finalement limités : cette suite n'a pas eu l'impact escompté, même au niveau de la critique.