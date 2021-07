Charts UK : Ratchet & Clank ainsi que Spider-Man profitent du réa-stock de PlayStation 5 Charts UK : Ratchet & Clank ainsi que Spider-Man profitent du réa-stock de PlayStation 5

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni sans nouveautés ou presque puisque la principale entrée, Necromunda : Hired Gun, fait dans la totale discrétion en se positionnant à la 33e place, ce qui n'est pas top pour Focus Home qui vient d'en racheter le studio et espérons pour eux que les choses se passent un peu mieux sur d'autres territoires.



A part cela, les deux premiers du classement se contentent d'échanger leur place, Zelda Skyward Sword ayant plus lourdement chuté que F1 2021 (-74 % contre -37%) et on remarquera en outre qu'un gros réa-stock de PlayStation 5 a eu un habituel effet sur quelques uns des piliers de la console : Ratchet & Clank : Rift Apart tape un +288 %, tandis que Spider-Man : Miles Morales fait +242 %. D'autres titres tiers dont Assassin's Creed Valhalla et Resident Evil Village ont également droit à un boost dans leurs versions PS5.



1. F1 2021 (+1)

2. The Legend of Zelda : Skyward Sword (-1)

3. Ratchet & Clank : Rift Apart (+7)

4. FIFA 21 (-1)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

6. Spider-Man : Miles Morales (+11)

7. Animal Crossing : New Horizons (-2)

8. Minecraft Switch (-2)

9. Grand Theft Auto V (-1)

10. Super Mario 3D World (-3)