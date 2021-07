[Rappel] Nouveau State of Play à 23h00

Petit rappel pour signaler que c'est ce soir à 23h00 que se tiendra le nouveau State of Play avec environ 30 minutes de programme dont un tiers consacré à, une production qui ironiquement appartient à Microsoft mais qui restera un temps exclusif au PC et à la marque PlayStation.Les 20 autres minutes tourneront autour des indés et des tiers dans le sens large du terme, avec d'ailleurs des rumeurs autour d'un premier regard sur la version « upgrade » de