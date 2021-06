Housemarque intègre les PlayStation Studios... et peut-être bientôt le tour de Bluepoint ? Housemarque intègre les PlayStation Studios... et peut-être bientôt le tour de Bluepoint ?

13, c'est désormais le nombre de boîtes représentants PlayStation Studios, Sony venant d'officialiser le rachat de Housemarque, ce qui ne tient pas de la grande surprise : à l'instar de Insomniac, le studio derrière le récent Returnal a fait l'essentiel de sa réputation sur les supports PlayStation, souvent dans le domaine de l'arcade d'ailleurs avec Alienation, Dead Nation, Super Stardust…



Fondé en 1995, Housemarque avait justement fait le choix de mettre fin à ses tentatives dans le domaine purement arcade (faute de succès, alors que la plupart des titres étaient bons) pour se lancer dans le AAA, donnant donc Returnal et son succès aussi bien critique que commercial sans pour autant s'adresser au grand public vu son approche rogue et le challenge qui va avec.



Housemarque qui prépare déjà son prochain titre avec encore plus d'ambition que le précité, et toujours le gameplay au centre de l'intérêt, tandis que des rumeurs évoquent un autre rachat de la part de Sony à cause d'une erreur ou bourde de la branche japonaise : celui de Bluepoint.