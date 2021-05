E3 2021 : Microsoft confirme sa conférence Xbox aux cotés de Bethesda (et des tiers)

On croisait les doigts pour quelque chose en bonne et due forme de la part de Microsoft pour le retour de l'E3, et nous aurons donc bien une vraie conférence faite de 90 minutes, réunissant les Xbox Game Studios et tout ce qui touche à Bethesda, en plus bien évidemment des tiers qui ne se feront pas prier pour un peu de projecteurs en ces temps toujours troublés niveau shows.Rendez-vous donc le dimanche 13 juin à 19h00 pour suivre tout cela en direct.