PlayStation 5 : Sony préfère finalement anticiper des ruptures de stock même en 2022

Alors que le constructeur se voulait rassurant il y a encore quelques semaines, la pénurie de composants qui touche la totalité du marché va apparemment continuer d'impacter la production de PlayStation 5 et c'est donc d'un coup de baguette magique que l'on passe de l'optimisme au pessimisme : le directeur financier de Sony (Hiroki Totoki) prévoit des problèmes de stocks pour toute l'année en cours mais également une partie de 2022.



Cela n'empêche pas la boîte de vouloir au moins 14,8 millions de PlayStation 5 produites entre avril 2021 et mars 2022 (ce qui porterait la machine à 22,6 millions en comptant ses premiers mois sur le marché), mais la demande étant ce qu'elle est, autant dire que les intéressés ont tout intérêt de se mettre sur liste d'attente pour éviter de devoir patienter encore un an.