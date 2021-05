Switch : mise à jour des données softwares, dont un Ring Fit Adventure qui passe les 10 millions Switch : mise à jour des données softwares, dont un Ring Fit Adventure qui passe les 10 millions

Après le hardware, restons avec Nintendo pour parler software avec une habituelle MAJ des données pour la date arrêtée du 31 mars 2021, pour un cumule de 587,12 millions de jeux vendus, dont plus d'un tiers en seulement un an (230,9 millions).



Notons que sur la totalité de l'année fiscale, il y a eu l'évident effet Covid vu que la part du dématérialisé représente désormais 42,8 % des revenus softwares chez Nintendo, et que plus globalement, en incluant les micro-transactions, royalties et tout simplement l'abonnement NSO, le secteur numérique tourne à 2,6 milliards d'euros sur un an, soit 68 % de plus que l'année précédente.



Top 10 des plus grosses ventes Switch :



1) Mario Kart 8 Deluxe : 35,39 millions

2) Animal Crossing : New Horizons : 32,63 millions

3) Super Smash Bros Ultimate : 23,84 millions

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 22,28 millions

5) Pokémon Epée & Bouclier : 21,10 millions

6) Super Mario Odyssey : 20,83 millions

7) Super Mario Party : 14,79 millions

8) Pokémon Let's Go : 13,28 millions

9) Splatoon 2 : 12,21 millions

10) New Super Mario Bros U DX : 10,44 millions



MAJ pour certaines titres :



- Ring Fit Adventure : 10,11 millions

- Luigi's Mansion 3 : 9,59 millions

- Super Mario 3D All-Stars : 9,01 millions

- Super Mario 3D World DX : 5,59 millions

- The Legend of Zelda : Link's Awakening : 5,49 millions

- Hyrule Warriors : L'ère du Fléau : 3,7 millions

- 51 Worldwide Games : 3,14 millions

- Paper Mario : The Origami King : 3,12 millions

- Pikmin 3 Deluxe : 2,04 millions

- Xenoblade Chronicles : Definitive Edition : 1,52 million

- Mario Kart Live : 1,27 million





A noter que :



- Mario Kart 8 Deluxe reprend de l'avance sur son rival Animal Crossing : New Horizons.

- Super Mario 3D World + Bowser's Fury est déjà sur le point de dépasser les ventes de l'original sur Wii U (encore environ 250.000).

- C'est le deuxième plus gros démarrage de l'histoire d'un Mario 3D, derrière Super Mario Odyssey.

- Sur un an, 36 jeux Switch ont dépassé le million de ventes (dont 22 édités par Nintendo).