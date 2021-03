CD Projekt Red 2.0 : l'heure du changement

Après un second gros patch pourcorrigeant une bonne partie des bugs tout en proposant diverses améliorations, l'heure est venue pour CD Projekt Red d'aborder une nouvelle étape de sa grande rédemption et de sa reconquête envers la confiance du public, lançant le projet « RED 2.0 » dans le but affiché de devenir l'un des 3 plus grands développeurs de JV dans le monde. Rien que ça.Et c'est au travers d'une réunion stratégique la firme a dressé son plan, s'articulant comme suit :- Un large recrutement pour gonfler l'effectif- Une réorganisation structurelle avec des postes de plus haute importance (le directeur technique)- Une amélioration de l'environnement de travail- Des équipes mixtes qui pourront travailler sur deux projets en même temps- Ajoutons que la team Digital Scapes Studios a été rachetée, devenant CDPR VancouverLe dernier point est l'un des plus importants car l'envie d'une certaine souplesse et agilité à travers les teams va conduire à la mise en planche de chantier en simultané, là où CDPR avait l'habitude de se consacrer à une seule licence à la fois. D'ailleurs, point d'inédit dans le lot caretvont être les deux piliers des années à venir, avec la perspective d'un développement parallèle lancé en 2022 (donc probablement pour la licence du Sorceleur).Parallèle car bien entendu, le casest loin d'être achevé et tandis qu'on nous promet que les plans de 2021 restent maintenus (MAJ, upgrade Next Gen et premiers DLC de contenus gratuits), on n'oubliera pas qu'une ou plusieurs extensions arriveront plus tard, en plus du projet multi à part entière.est lui comme on le savait appelé à faire son retour cette année via une upgrade PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais ce sera seulement pour le second semestre, tandis quepoursuivra sa carrière et que le partenaire Spokko va tenter de lancer le jeu mobileEnfin, pour vraiment prouver qu'à partir de maintenant, la transparence sera au rendez-vous, CDPR s'engage à ne plus faire le coup de la présentation d'intention des années avant le lancement pour opter faire une campagne marketing courte mais montrant directement le « vrai » jeu, et surtout sans oublier du gameplay sur chacun des supports.